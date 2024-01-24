В интервью телеканалу Fox News глава Польши заявил, что поддержка Украины Вашингтоном – единственная надежда на победу страны в войне против государства-террориста, информирует «НБН».

Дуда напомнил, что США оказывают Киеву самую большую помощь среди союзников. Глава государства боится, что без поддержки Соединенных Штатов Америки украинцы не смогут одолеть российских захватчиков.

Польский лидер не сомневается, что, если Российская Федерация не потерпит поражение в этой войне, Кремль устроит вторжение на территорию другого государства.

Такое развитие событий, по мнению президента, угрожает началом большей войны в Европе, предотвратить которую может Вашингтон, продолжая оказывать помощь Украине.

Напомним, глава МИД Польши заявил, что угрозам Путина стоит верить, призвав НАТО не игнорировать возможное нападение России.