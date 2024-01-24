Как сообщает «НБН«, с таким заявлением выступил пресс-секретарь немецкого правительства Штеффен Хебештрайт.

В том числе, он пояснил, что канцлер ФРГ Олаф Шольц настаивает на этом в разговорах с коллегами из ЕС.

Кроме того, эта тема станет одной из главных на саммите ЕС 1 февраля.

Мы должны сделать больше, чтобы помочь Украине во всем, что она делает – сказал Хебештрайт.

Ранее Олаф Шольц заявил, что война в Украине находится в критической фазе. С учетом этого канцлер ФРГ обратился к коллегам с предложением провести инвентаризацию того, что страны могут передать ВСУ. Сейчас доля Германии в поставке военной техники и оборудования Украине составляет выше половины всего, что предоставляют государства ЕС.

Напомним, ранее мы писали о том, что Писториус объяснил, почему Германия не сможет оперативно усилить военную поддержку Украины.