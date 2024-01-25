Британская разведка сообщает, что страна-агрессор в условиях зимы регулярно сталкивается с массовыми отключениями теплоснабжения и электроэнергии. Россияне сидят без света и замерзают, поскольку Москва сократила расходы на жилищно-коммунальное хозяйство из-за политики военного времени.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на страницу Минобороны Соединенного Королевства в соцсети Х.

В отчете отмечается, за последние месяцы в 16 населенных пунктах государства-террориста произошли сбои в отоплении, усугубляя в условиях минусовых температур проблему, которая существует в России десятилетиями.

Разведка сообщает, что после начала полномасштабной войны Кремль начал отдавать приоритет военным расходам. Москва предложила правительствам в регионах взять на себя проблемы сокращения финансирования технического обслуживания.

В результате по всей РФ упали расходы на ЖКХ, кроме того, регионы столкнулись с дефицитом квалифицированных инженеров-теплотехников и сантехников из-за мобилизации.

В ведомстве обратили внимание на то, что диктатор поручил министру по чрезвычайным ситуациям Александру Куренкову обеспечить граждан светом и теплом. В разведке Великобритании считают, что решение этой проблемы – главная задача президента-агрессора накануне выборов в марте.

Ранее социолог рассказал о реальном рейтинге Путина в России.