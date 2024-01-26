В интервью немецкому изданию BILD глава оборонного ведомства ФРГ отверг обвинения в адрес Берлина относительно того, что Запад слишком медленно и в меньших количествах поставляет снаряды для украинских войск, информирует «НБН».

По словам министра, на поле боя в Украине сложилась «тупиковая» ситуация, обратив внимание на огромную цену, которую платят россияне за мизерные «завоевания».

Чиновник сообщил, что Германия заключила рамочные контракты на поставку более 200 000 дополнительных артиллерийских снарядов Киеву только в этом году. В то же время журналисты напомнили, что летом прошлого года ВСУ выпускали за день до 7000 артиллерийских боеприпасов, а войска РФ – более 20 000.

Писториус объяснил, что поставки снарядов в Украину не происходят быстро, так как этот процесс зависит от работы оружейной промышленности ФРГ, которую Берлин пытается перевести на военные рельсы.

Говоря о передаче крылатых ракет Taurus, министр заявил, что это оружие не имеет аналогов среди другой иностранной продукции и превосходит британские ракеты Storm Shadow, которые ранее получили Силы обороны.

Глава Минобороны отметил, что по этой причине, вопрос о поставках Taurus в Украину «нуждается в тщательном рассмотрении», добавив, что пока позиция Берлина не изменилась.

Ранее руководитель МИД Дмитрий Кулеба объяснил, почему украинской армии важно получить немецкие крылатые ракеты.