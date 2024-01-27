Как информирует «НБН», об этом говорится в материале «Радио Свобода».

Так, российский диктатор Путин оценил численность солдат РФ, которые по состоянию на сегодняшний день берут участие в боевых действиях в Украине. По его словам, это почти 600 тысяч солдат РФ. Это практически половина от штатной численности армии России. Также это количество почти равно официально названному количеству контрактников.

Согласно указу Путина, который он подписал в декабре, штатная численность военнослужащих РФ в российской армии увеличилась на 130 тысяч человек до 1320000, в том числе 130 тысяч призывников. Другими словами, по данным Путина, на территории Украины в боях принимают участие почти 45 процентов штатного числа военных России. При всем этом оценка Путина не подвергается независимой проверке и может отличаться от действительности.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Россия не может продать свою нефть, загруженную в 14 танкеров из-за санкций Запада.