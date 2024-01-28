Как информирует «НБН» со ссылкой на Fox News, Столтенберг заявил, что он хотел бы сделать это «на определенном этапе».

Отвечая на вопрос о вероятной конфронтации между РФ и НАТО в случае продвижения членства Столтенберг назвал «хорошим делом» для Альянса и для США поддержать Украину.

Генсек напомнил, что изначально НАТО создавалось, чтобы предотвратить войны.

Он напомнил также, что родом с Норвегии, и его страна граничит с Россией. И когда Норвегия вступила в НАТО, то в Советском Союзе называли это провокацией. Но это не было провокацией, это было правом каждой суверенной нации выбирать свой собственный путь. Такое право существует у Норвегии, оно есть н Швеции и Финляндии, а также есть и у Украины.

Столтенберг добавил, что весьма важно, чтобы российский диктатор Путин не достиг желаемого в Украине, так как это станет поощрением для других авторитарных режимов.

Генсек Организации Североатлантического договора подчеркнул напоследок:

Как следствие, для нас, а также для США хорошее дело, поддержать Украину, и на определенном этапе пригласить их стать полноценным членом НАТО.

Напомним, ранее Столтенберг оценил вероятность нападения России на НАТО.