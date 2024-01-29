Глава внешнеполитического ведомства Литвы в интервью изданию «РБК-Украина» выразил уверенность в том, что российский лидер сам не остановится, пока его не остановят, информирует «НБН».

Дипломат убежден, что единственный способ остановить кремлевского диктатора и быть уверенным, что экспансионистская идея Путина остановлена – помочь Украине победить в войне против РФ.

Министр подчеркнул, что действия российских оккупантов опасны не только для украинцев, но и угрожают другим странам – государствам Балтии, Молдове и Грузии. Глава МИД обратил внимание на слова начальника Генерального штаба Норвегии, который заявил, что члены НАТО должны быть готовы к настоящей войне.

Также в интервью дипломат озвучил свои предположения относительно промедления западных государств с предоставлением помощи Украине. По мнению министра, на это есть две причины.