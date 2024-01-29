Как информирует «НБН«, об этом сказано в материале издания The Financial Times.

Авторы статьи отмечают, что страны Запада вынуждены наращивать поставки в Украину синхронно с наращиванием собственных оборонных арсеналов.

У производителей вооружения наблюдается фундаментальная дилемма: в мирное время, когда они нуждаются в постоянных контрактах, у политиков нет стимула, чтобы финансировать оружие. Но в периоды нестабильности расходы на оборону возрастают, и это приводит к постоянным заказам, но длительным задержкам, так как у компаний наблюдается нехватка квалифицированных работников для заполнения цепочки поставок, — говорится в материале.

Также отмечается, что задержки особенно вредят тем, кто находится на фронте.

Один из высокопоставленных чиновников заявил изданию, что западным оборонным компаниям нужно два года для производства достаточного количества боеприпасов, чтобы ВСУ были обеспечены ими так же хорошо, как российские захватчики.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Белый дом изменит ход поддержки Украины.