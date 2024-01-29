Британское издание The Financial Times, ссылаясь на внутренний документ Европейского Союза, заявило, что ЕС намерен «отомстить» венгерскому руководству, если Орбан в очередной раз не согласится на выделение финансовой поддержки для Киева, информирует «НБН».

Журналисты пишут, что, если позиция представителя Будапешта в вопросе помощи Украине останется неизменной, ЕС навредит рабочим местам и росту экономики Венгрии. Свой план Евросоюз реализует за счет обвала курса форинта и снижения инвестиционной привлекательности страны.

В материале сказано, что, если Орбан в очередной раз заблокирует деньги для украинцев от организации, правительство Европейского Союза может публично заявить о перекрытии финансирования для Венгрии, чтобы «напугать рынки».

Ранее в Венгрии размечтались об аннексии Закарпатья, в случае победы РФ в войне против Украины.