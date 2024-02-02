Пропагандистские издания заявили, что Центральная избирательная комиссия РФ обнаружила нарушения в списке подписей, которые бывший депутат Госдумы подал за свою кандидатуру на предстоящих президентских выборах. В документе Надеждина якобы есть имена умерших россиян.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на издание Kreschatic.

60-летний политик стал любимым кандидатом некоторых граждан страны-агрессора, которые выступают против российского вторжения в Украину. «Конкурент» Путина требует, чтобы ЦИК утвердила более 100 000 подписей его сторонников, которые он собрал по всей России, и допустила его к выборам.

Результаты проверки подписей «антивоенного» кандидата Центральной избирательной комиссией будут известны в понедельник, 5 февраля.

Напомним, политтехнолог рассказал, почему глава Кремля никогда не участвует в предвыборных дебатах.