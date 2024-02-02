Как информирует «НБН», об этом говорится в материале пропагандистского информационного издания «ТАСС».

Итак, в своем заявлении Путин сказал о том, что у России почти в полной мере, на 95 процентов, обновлены стратегические ядерные силы, а их морскую составляющую и вовсе обновили практически на сто процентов. Это является хорошим и надежным тылом для стратегической безопасности оккупационных сил. Как добавил Путин, речь идет о тыле и в прямом, и в переносном смысле.

Согласно информации, которую озвучил президент России Путин, аналогичных результатов будут добиваться также и по оснащению армии и флота всей линейкой обычных вооружений, в том числе перспективные образцы нового поколения.

Помимо прочего диктатор добавил, что предприятия оборонно-промышленного комплекса и конструкторские бюро будут обеспечены заказами на годы вперед.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Путин заявил о том, что новое вооружение Российской Федерации по своим параметрам однозначно более качественное и лучшее за оружие НАТО.