Спикер ГУР МОУ в эфире национального телемарафона сообщал, что украинская сторона обращалась с запросами в Москву по поводу передачи тел и продолжает это делать. Однако РФ не идет на это, информирует «НБН».

Российское пропагандистское агентство «РИА Новости» цитирует спикера кремлевского диктатора Владимира Путина Дмитрия Пескова, который заявил, что Украина якобы официально не отправляла запрос в Кремль на передачу тел якобы погибших на борту самолета Ил-76 в Белгородской области.

Пресс-секретарь лидера россиян сообщил, что в Администрацию главы государства «такое обращение не поступало».

Отметим, что в РФ обвинили Украину в ударе по Ил-76, который упал под Белгородом 24 января. Следственный комитет страны-агрессора утверждает, что военно-транспортный самолет оккупантов «атаковали ВСУ» ракетой ЗРК Patriot.