Во время брифинга американский чиновник, комментируя высказывания главы Кремля, отметил, что ему трудно понять, как будет создана «демилитаризованная зона» между государством-террористом и Украиной, если на территории последней находится армия Путина, информирует «НБН».

Представитель Вашингтона подчеркнул, что сложно иметь демилитаризованную зону, когда путинские оккупационные силы действуют на территории Украины. Миллер напомнил, что президент-агрессор неоднократно сигнализировал, что его цели завоевать и подчинить соседнее государство остаются неизменными.

Он добавил, если диктатор действительно хочет создать демилитаризованную зону, ему стоит начать с демилитаризации украинских территорий, на которых находятся «освободители».

Ранее намерение главы РФ создать в Украине «демилитаризованную зону» прокомментировали в ISW. Американские аналитики оценили угрозу для Харькова.