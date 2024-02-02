В прошлом месяце глава Эквадора Даниэль Нобоа сообщил, что примет предложение американского руководства об обмене старой военной техники на современное оборудование США стоимостью 200 миллионов долларов. Технику российского и украинского производства времен СССР, переданную Вашингтону от Кито, может получить Киев, информирует «НБН».

Как пишет российское пропагандистское агентство «РИА Новости», спикера МИД РФ возмутила перспектива отправки «металлолома» в виде ЗРК «Игла», «Оса», «Стрела-2», вертолетов Ми-8, Ми-171Е и другого оружия в Украину.

Представитель внешнеполитического ведомства России заявила, что власти Эквадора приняли соответствующее «безрассудное» решение «под давлением внешних заинтересованных сторон».

Захарова обвинила Кито в нарушении контрактов с Москвой, согласно которым якобы без разрешения российской стороны передавать оружие третьей стороне запрещено. Она добавила, что Эквадор из-за такого решения «понесет убытки», не получив от Вашингтона современную технику.

Ранее Буданов назвал оружие, которое крайне необходимо армии Украины.