Как информирует «НБН», об этом информирует польское издание Onet.

Дословно из заявления, которое сделал генерал:

Это должна быть инициатива для правительства в Варшаве, Праге, Париже, и где бы не были они. Эти правительства должны оказать Украине помощь в их депортации.

Когда представители СМИ обратились во внешнеполитическое правительство на территории Польши, то там ответили:

Мы осознаем ситуацию, которая сложилась в настоящее время, а также все те проблемы, которые она создает для Киева.

В настоящее время там рассматривают вопрос, «каким образом там могут поддержать Киев». При этом в МИД добавили, что наиболее оптимальным решением было бы урегулирование этих вопросов на европейском уровне.

Согласно данным издания, Министерство внутренних дел Польши никаких работ по данному поводу не ведет.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что предлагает Рада относительно мобилизации в Украине.