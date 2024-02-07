В среду, 7 февраля, спикер Путина заявил, что Кремль получает много заявок от западных журналистов на интервью с главой РФ. Как объяснил Песков, представители этих СМИ якобы даже не пытаются выглядеть беспристрастно, освещая события, информирует «НБН» со ссылкой на Kreschatic.

Пресс-секретарь российского лидера заявил, что у президента-агрессора нет желания общаться с западными телеканалами и крупными изданиями, кроме того, в Москве считают, что от этого не будет никакой пользы.

Представитель Кремля отметил, что Путин согласился дать интервью Такеру Карлсону, поскольку его позиция отличается от позиции западных коллег. Спикер главы РФ отрицает, что трампист занимает пророссийскую позицию, заявив, что она якобы проамериканская.

Напомним, что СМИ прокомментировали критику Карлсона в адрес западной прессы, заявив, что он выполняет указания российской власти.