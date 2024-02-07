В среду, 7 февраля, после того, как ВС РФ нанесли удары по Украине, лишив жизни мирных граждан, спикер Путина сделал циничное заявление о «целях» так называемой «спецоперации».

Об этом сообщают российские пропагандистские агентства «РИА Новости» и «ТАСС», информирует «НБН».

По словам пресс-секретаря российского лидера, Москва все еще намерена осуществить «денацификацию» и «демилитаризацию» соседней страны. Песков добавил, что также РФ хочет «обеспечить безопасность» жителей временно захваченных регионов Украины, которые, как он считает, «уже стали российскими». Он цинично назвал вторжение в 2014 году «гражданской» войной, обвинив ВСУ в «нападении» на жителей Донбасса.

Представитель АП РФ заявил, что также страна-агрессор хочет «обеспечить свою безопасность», на фоне того, как Запад «пытается разрушить нейтральный статус» соседнего государства и «засосать» его в НАТО, чтобы подтянуть военную инфраструктуру Альянса к границам России.

Напомним, в ISW рассказали, как Кремль создает условия для провокаций против государств Балтии и Грузии.