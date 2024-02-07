Как информирует «НБН» со ссылкой на «Европейскую правду», об этом Столтенберг сказал сегодня, седьмого февраля, во время совместной пресс-конференции с советником американского лидера по национальной безопасности Джейком Салливаном в Брюсселе.

Столтенберг подчеркнул, что решение об изменениях в руководстве Украины – это «конечно же, решение самой Украины, и не Альянсу его оценивать».

Напоследок он добавил:

Однако я приветствую весьмааааааааааа четкое заявление министра иностранных дел Дмитрия Кулебы о том, что какие-либо изменения не повлияют на отношения с партнерами и с НАТО. Как следствие мы продолжим поддержку – вот что имеет значение, и мы будем продолжать делать это.

Напомним, ранее Дмитрий Медведев намекнул на то, что если между РФ и НАТО начнется война, то Кремль устроит «апокалипсис» Альянсу.