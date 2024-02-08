Спикер Совета национальной безопасности США Джон Кирби во время брифинга 7 февраля ответил на вопрос, есть ли в Администрации Байдена обеспокоенность относительно дезинформации, которая может возникнуть из-за интервью Такера Карлсона с президентом-агрессором, информирует «НБН».

Чиновник отметил, что он не станет опережать материал трамписта, который еще не был опубликован. При этом представитель Байдена считает, что все видели, что глава Кремля сделал в Украине, а также его фальшивые, фиктивные и смешные причины оправдания агрессии РФ.

Координатор Совета нацбезопасности США убежден, что общественности не нужно еще одно интервью с российским лидером, чтобы понять его жестокость.

Напомним, представитель АП РФ Дмитрий Песков объяснил, почему Путин дал интервью Такеру Карлсону, отказываясь от общения с другими представителями западных СМИ.