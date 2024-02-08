Центральная избирательная комиссия РФ отказалась регистрировать на президентские выборы главного «конкурента» Путина. В ведомстве сообщили, что рабочая группа приняла 104 734 подписи в поддержку политика.

В результате ЦИК признала недействительными 9147 подписей, информирует «НБН» со ссылкой на издание Meduza.

Политик отреагировал на новость в своем Telegram-канале. «Антивоенный» кандидат заявил, что его команда открыто и честно собирала подписи в его поддержку по всей Российской Федерации.

«Оппозиционер» сообщил, что участие в президентской гонке в марте –самое важное политическое решение в его жизни, поэтому сдаваться он не собирается и намерен обжаловать решение ЦИК в Верховном суде страны-агрессора.

Ранее в ЦИК России сообщили, что в документах Надеждина есть имена умерших граждан.