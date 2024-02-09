В интервью Карлсону, которого называют «американским Соловьевым», глава Кремля высказался о войне против Украины, сообщив, что РФ не достигла целей так называемой «спецоперации», в частности «денацификации», информирует «НБН».

В очередной раз диктатор заявил, что якобы войну начала Украина, а цель России – «закончить ее» и «мирно разрешить конфликт». По версии лидера россиян, страна-агрессор не нападала на соседнее государство ни в 2014, ни в 2022 году, однако была «вынуждена взять Крым под свою защиту».

Также Путин попытался оправдать отступление оккупантов из Киевщины и северных регионов Украины, пожаловавшись, что Москву «кинули» во время переговоров в Стамбуле.

«Журналист» поинтересовался у главы Кремля, доволен ли он территорией соседней страны, которую смогли захватить его войска. Однако президент-агрессор дважды ушел от ответа, продолжая рассказывать Карлсону о «нацистах» в Украине.

Ранее у Байдена высказались об интервью Такера Карлсона с Путиным.