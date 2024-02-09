Как информирует «НБН», об этом говорится в материале издания «Лига.НЕТ».

Согласно словам скандально известного американского журналиста, Путин вовсе не тот человек, который дает много интервью.

Дословно из заявления, которое сделал Карлсон по итогам разговора с Путиным:

Путин не умеет объясняться. Однако он однозначно проводит много времени в мире, где ему вовсе и не нужно объясняться.

Он также считает, что Путин не изложил свою позицию последовательно.

Напоследок он добавил:

Я не совсем уверен в том, что я думаю об интервью. Мне год понадобиться, чтобы решить, что это было.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Путин в интервью Такеру Карлсону сделал циничное заявление о переговорах Украины и России.