Российский Telegram-канал «Кремлевская табакерка», ссылаясь на источники в МИД РФ, заявил, что глава внешнеполитического ведомства планирует покинуть родину, чтобы пожить «где-то в спокойном месте», информирует «НБН».

Сообщается, что министр через своих представителей ищет жилье сразу в четырех странах. В частности, сейчас путинский чиновник думает над приобретением пентхауса в Дубае, а также планирует арендовать квартиру или дом на одном из курортов Турции.

Лавров надеется, что после «переизбрания» кремлевского диктатора на пост главы государства он сможет подать в отставку, уехать за границу, отдохнуть и заняться отменой санкций, которые ввели против него. Также руководитель МИД на перспективу ищет себе жилье в Штатах или Швейцарии, так как надеется в будущем поселиться в одной из этих стран.

Как сообщалось, постпред Израиля в ООН осадил Лаврова за жалобы на поставки оружия западными государствами в Украину.