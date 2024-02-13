Во вторник, 12 февраля, МВД государства-террориста объявило в розыск по обвинениям в уголовных статьях эстонских политиков – главу правительства Каю Каллас и государственного секретаря Таймара Петеркопа, информирует «НБН» со ссылкой на издание Kreschatic.

Никаких деталей решения Москвы правоохранители РФ не предоставили. Однако появление представителей Таллина в базе розыска МВД произошло после того, как Служба внешней разведки Эстонии предупредила НАТО о конфликте со страной-агрессором в ближайшее десятилетие.

Глава разведывательного ведомства Каупо Росин заявил, что Кремль выбрал путь долгосрочной конфронтации и, вероятно, предвидит конфликт с Организацией Североатлантического договора. Чиновник сообщил, что россияне намерены удвоить количество сил вдоль границы с Эстонией, Литвой, Латвией и Финляндией.

Напомним, аналитик высказался о возможном вторжении РФ на территорию НАТО. Эксперт назвал цель вступления страны-агрессора в конфликт с Альянсом.