Как сообщают пропагандистские агентства «РИА Новости» и «ТАСС», представитель Кремля «объяснил» отказ главы государства от участия в предвыборных дебатах. СМИ РФ пишут, что президент страны-агрессора всегда игнорировал подобные мероприятия, информирует «НБН».

По словам спикера Путина, российский лидер не намерен общаться в таком формате со своими «оппонентами», поскольку якобы и так ежедневно высказывается по всем аспектам жизни граждан государства-террориста.

Также пресс-секретарь кремлевского диктатора подчеркнул, что военный преступник живет в условиях «очень напряженного» президентского графика, что якобы кардинально отличает его от «соперников».

Ранее политтехнолог объяснил, что Путин всегда игнорировал предвыборные дебаты, поскольку его устраивает только выступление в формате «моноспектакля».