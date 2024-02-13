Как информирует «НБН» со ссылкой на DW, об этом говорится в сообщении немецкой полиции.

Согласно предварительной информации, инцидент произошел десятого февраля, в вечернее время. Это было на территории турецкого ресторана.

Сотрудники полиции сообщили, что мужчина высказал подростку ксенофобные претензии, после чего нанес удар в область головы подростка неустановленным предметом. После этого злоумышленник скрылся.

В настоящее время личность нападающего установлена не была. Он был объявлен в розыск. Свидетели рассказали, что у него могут быть польские корни.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Германия увеличивает социальную поддержку Беженцев.