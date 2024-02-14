Как информирует «НБН» со ссылкой на «Европейскую правду», Джонсон заявил об этом во время своей сегодняшней пресс-конференции руководства Республиканской партии в Палате представителей, которая состоялась сегодня, четырнадцатого февраля.

Так, в ходе пресс-конференции руководства Республиканской партии в Палате представителей, 14 февраля, Джонсон заявил следующее:

Хотелось бы четко отметить, что до того времени, пока руководят республиканцы, никто не может вынудить палату принять проект закона об иностранной помощи , против которого выступает большая часть сенаторов от Республиканской партии и который не содержит меры для защиты нашей страны.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Сенат США поддержал выделение Украине очередной помощи на сумму в 60 миллиардов долларов.