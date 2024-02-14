Агентство Reuters опубликовало материал, в котором рассказало о неофициальном контакте представителей России и США в конце прошлого года в Турции, ссылаясь на источники в стране-агрессоре, информирует «НБН» со ссылкой на Kreschatic.

По словам журналистов, через посредников кремлевский диктатор Владимир Путин предлагал Вашингтону «заморозить» войну в Украине. Однако американское руководство отказалось вести переговоры с Москвой по этому вопросу без участия Киева.

Как пишут российские СМИ, спикер главы РФ Дмитрий Песков опроверг информацию западного СМИ во время брифинга в среду, 14 февраля. Пресс-секретарь президента-агрессора заявил, что «это неправда».

Также представитель Кремля отказался комментировать потопление БДК «Цезарь Куников» оккупантов в Крыму. Песков традиционно перевел «стрелки» на Министерство обороны РФ.