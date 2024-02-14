Как информирует «НБН» со ссылкой на «Укринформ», об этом информирует the Guardian, цитируя слова лидера большинства в Сенате США Чака Шумера.
В материале говорится:
Лидер большинства в Сенате США Чак Шумер во вторник заявил, что уверен в одобрении как Демократами, так и Республиканцами в Палате представителей законопроекта с 95 млрд. дополнительной помощи Украине, Израилю, а также иным союзникам в случае его вынесения на голосование.
В частности, Шумер призвал членов Палаты представителей поступить правильно и поддержать проект закона.
Напомним, ранее мы уже писали, что известно о дополнительной помощи Украине от США в 60 миллиардов долларов.