Издание «Голос Америки» процитировало реакцию неназванного собеседника в Госдепе США, который общался с представителями СМИ, на уничтожение БДК «Цезарь Куников» Черноморского флота РФ, информирует «НБН».

По словам представителя ведомства, удары украинцев по кораблям «второй армии мира» морскими беспилотниками – «серьезное дело». Он отметил, что атаки Сил обороны на суда российских войск не позволяют флоту оккупантов действовать в Черном море так, как он действовал в начале полномасштабного вторжения.

Чиновник подчеркнул, что ВСУ достигли фундаментального изменения баланса в Черноморском регионе, благодаря своей изобретательности, креативности, технологически передовому подходу и поддержке со стороны союзников Киева, в частности США.

Напомним, аналитики ISW спрогнозировали последствия потопления БДК «Цезарь Куников» для «второй армии мира».