Как информирует «НБН» со ссылкой на заявление Джона Кирби, координатора Совета национальной безопасности Белого дома, которое он сделал во время брифинга.

Так, согласно его словам, Авдеевка может оказаться под полным контролем захватчиков РФ, так как Вооруженные силы Украины не имеют достаточно артиллерийских снарядов. Конгресс США должен немедленно одобрить новую помощь для Украинского государства.

Он рассказал, В частности, что на востоке Украинского государства сейчас идут невероятно интенсивные боевые действия. В частности, это относится к ситуации вокруг Авдеевки.

Дословно из заявления, озвученного Кирби:

К большому сожалению, украинцы сообщают, что ситуация критическая. РФ продолжает давить на позиции ВСУ ежедневно. Авдеевка может оказаться под контролем россиян. В значительной степени это происходит потому, что украинские войска на местах не имеют боеприпасов к артиллерии, они попросту заканчиваются.

Кроме того, чиновник напомнил, что так как Конгресс по настоящее время не одобрил нового финансирования помощи Украинскому государству на 60 миллиардов долларов, Штаты не могут передать защитникам Украины те артиллерийские снаряды для атак РФ.

Кирби также добавил, что в настоящее время войска России достигли украинского укрепления в Авдеевке и начинают преодолевать оборону ВСУ. А цена бездействия Конгресса может быть огромной.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что в Раде предлагают доплачивать защитникам за демилитаризацию военной техники врага.