Как информирует «НБН», об этом сообщает шведское издание Dagens Nyheter.

Данный пакет помощи от Швеции для Украины, которая продолжает отражать широкомасштабную военную агрессию со стороны России, станет по счету уже пятнадцатым для этого государства.

Что интересно, что до сих пор содержание этого пакета помощи не раскрывается, но указывается, что Украина получит военную технику и оборудование из состава ВС этой скандинавской страны.

Помимо того, в публикации отмечается намерение выделения средств на закупку оборонного оборудования у его производителей. Немного позже оно будет передано Украинскому государству.

По всем ожиданиям, о предоставлении украинской стороне очередной партии помощи от Стокгольма будет объявлено во время пресс-конференции во вторник с участием шведских премьер-министра Ульфа Кристерссона и министра обороны Пола Йонсона.

Напомним, ранее мы уже писали о том, как задержка поставок оружия Украине отразится на возможностях ПВО нашей страны.