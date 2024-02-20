Как пишет российское пропагандистское агентство «РИА Новости», соратник кремлевского диктатора Нарышкин назвал Кузьминова «предателем». По словам директора Службы внешней разведки страны-агрессора, летчик стал «моральным трупом», когда планировал «преступление», информирует «НБН».

В то же время пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя убийство российского пилота в Испании, назвал Кузьминова «перебежчиком». Спикер Путина заявил, что Администрация главы государства не располагает соответствующей информацией и смерть летчика не является «вопросом повестки» Кремля.

Ранее убийство российского летчика Максима Кузьминова в Испании прокомментировал секретарь СНБО Алексей Данилов. Чиновник рассказал, что Украина предлагала пилоту.