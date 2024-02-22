Генсек Североатлантического Альянса заявил, что невозможно сказать, когда Украина получит американские самолеты, отметив, что союзники Киева хотят, чтобы он получил истребители как можно скорее, информирует «НБН» со ссылкой на европейскую службу «Радио Свобода».

При этом Столтенберг убежден, что эффект от американской авиации на войне в Украине будет сильнее, если летчики будут качественно обучены, а экипажи, обслуживающий персонал – хорошо подготовлены.

Представитель Североатлантического Альянса отметил, что украинцы имеют право на самооборону, в частности на обстрелы военных объектов на территории государства-террориста с помощью западных истребителей.

Напомним, в ВС ВСУ сообщили о готовности наших пилотов к переходу на F-16, рассказав, сколько американских боевых самолетов может получить Киев.