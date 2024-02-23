Британская разведка обратила внимание на то, что в РФ после начала полномасштабной войны в Украине ускорились процессы подавления инакомыслия – Кремль всеми способами пытается закрыть рот тем, кто критикует так называемую «СВО».

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на страницу Минобороны Соединенного Королевства в соцсети Х.

В отчете сказано, что 14 февраля президент-агрессор Владимир Путин подписал закон, который разрешает отбирать имущество за «распространение фейков» о «второй армии мира».

До этого Комитет Госдумы по расследованию иностранного вмешательства представил законопроект для расширения «нежелательных» организаций и ограничения деятельности русскоязычных служб западных СМИ. «Неугодными» для Кремля могут стать такие медиа, как ВВС, Deutsche Wellе и «Радио Свобода».

Отметим, что Кремль намерен «зачистить» и пропагандистов, которые подают информацию, отличающуюся от заявлений Минобороны РФ. Z-блогеры, которые публикуют сообщения об ударах ВСУ по оккупантам, пожаловались на угрозы.