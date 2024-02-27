Как информирует «НБН», об этом говорится в материале издания Le Monde.

Согласно словам французского лидера, было принято решение о «создании коалиции для глубоких ударов и, следовательно, ракет средней и большой дальности и бомб».

Помимо прочего он также призвал европейцев «производить больше».

Дословно из заявления Макрона:

На протяжении следующих десяти дней мы собираемся прилагать все эти усилия, потому что мы опросили множество европейских и неевропейских стран, у которых есть боеприпасы.

Напомним, ранее Макрон призвал Европу готовиться к вероятному вторжению России через несколько лет.