Генеральный секретарь Североатлантического Альянса заявил, что у организации нет никаких планов по размещению своих вооруженных сил в Украине, информирует «НБН» со ссылкой на агентство Associated Press.

Представитель НАТО отметил, что военно-политический блок стран оказывают Киеву беспрецедентную поддержку. Политик напомнил, что Альянс помогал Украине еще с 2014 года, а после начала полномасштабной войны активизировал свои усилия.

Комментарий СМИ Стотенберг дал на фоне заявлений главы словацкого правительства Роберта Фицо и президента Франции Эммануэля Макрона.

Премьер-министр Словакии сообщил, что некоторые государства думают над заключением двухсторонних соглашений о направлении войск в Украину, чтобы помочь ВСУ в борьбе против российских захватчиков.

Кроме того, также и французский лидер говорил о том, что в НАТО допускают возможность отправки своих вооруженных сил в Украину.

Как сообщалось, глава МИД Литвы призвал западные государства готовиться к возможному вторжению ВС РФ на территорию Альянса.