Секретарь Совбеза России во вторник, 27 февраля, прибыл в Гавану на встречу с бывшим кубинским лидером. Представитель Кремля обсудил с Кастро вопросы сотрудничества двух стран в сфере безопасности.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на издание Kreschatic.

Также российские СМИ пишут, что Патрушев провел переговоры с главой Кубы Мигелем Диас-Канелем. По словам пропагандистов, президент назвал «хорошим» состояние политико-дипломатического диалога между Гаваной и Москвой.

Сообщается, что ранее кремлевский диктатор Владимир Путин также получил приглашение посетить Кубу.

Отметим, что сейчас страна-агрессор активно ищет государства, у которых она могла бы закупить оружие и боеприпасы для продолжения войны против Украины.

Сейчас военные поставки в РФ осуществляются из Северной Кореи. В Вашингтоне раскрыли масштабы передачи оружия Москве из КНДР.