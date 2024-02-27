Представитель Белого дома заявил, что двухпартийное большинство в Палате представителей США готово принять пакет помощи для Киева, если дело дойдет до переговоров, информирует «НБН» со ссылкой на британское издание The Guardian.

По словам советника Байдена по нацбезопасности, когда Украине не предоставляют ресурсы, в которых она нуждается, глава Кремля «выигрывает каждый день».

Также журналисты обратили внимание на высказывание главы Министерства иностранных дел Польши Радослава Сикорского во время выступления 26 февраля в аналитическом центре Atlantic Council в Вашингтоне.

Дипломат заявил, что в случае провала законопроекта США о помощи Украине и продвижения российских оккупационных сил на фронте, виноват будет спикер Палаты представителей Майк Джонсон, который не допускает голосование.

Как сообщалось, глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху обвинил США в недостаточной помощи его стране, которая воюет с палестинскими террористами ХАМАСа.