Глава МИД Литвы на своей странице в соцсети Х прокомментировал идею французского президента Эммануэля Макрона по размещению вооруженных сил НАТО на территории Украины, информирует «НБН».

Дипломат написал, что судьба европейских государств решается на поле боя в Украине. Во время войны, по словам руководителя внешнеполитического ведомства, необходимо политическое лидерство, амбиции и смелость мыслить нестандартно.

Литовский министр отметил, что инициатива главы Франции относительно введения войск Североатлантического Альянса на украинскую территорию, которая прозвучала на конференции в Париже 27 февраля, заслуживает внимания.

Ранее Ландбергис заявил, что Россия хочет испытать на прочность государства НАТО. По мнению дипломата, члены организации должны готовиться к возможному внезапному вторжению путинских войск на территорию Альянса.