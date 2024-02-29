В обращении к Федеральному собранию российский лидер заявил, что Кремль готов обсуждать с Вашингтоном вопросы стратегической стабильности, однако США регулярно выдвигают «безосновательные» обвинения в адрес его страны, информирует «НБН».

Путин пожаловался, что Америка распространяет сообщения о планах Кремля разместить ядерное оружие в космосе. Как считает диктатор, такими «вбросами» руководство США якобы хочет втянуть РФ в переговоры на своих условиях.

По версии военного преступника, Вашингтон занимается демагогией перед выборами, чтобы показать своим гражданам, что Штаты все еще «правят миром». Глава Кремля отметил, что Америка хочет «повторить трюк», как с Советским Союзом в 1980-е годы, – втянуть его страну в гонку вооружений.

Также в ходе выступления перед Федеральным собранием президент-агрессор сообщил, что он гордится войной против Украины.