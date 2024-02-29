Во время брифинга в Брюсселе внешнеполитический представитель ЕК отметил, что на послание кремлевского диктатора к Федеральному собранию нужно смотреть в контексте его предстоящего «переизбрания» на пост президента РФ в марте.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на издание «Европейская правда».

По словам Стано, в то же время военный преступник попытался снять с себя ответственность за вторжение в Украину. Чиновник заявил, что сегодняшнее выступление Путина – еще одна возможность российского лидера распространить ложь, которая всем хорошо известна.

Представитель Еврокомиссии добавил, что глава Кремля продолжает обманывать своих сограждан, а также вводит в заблуждение общественность в других странах, ведь еще остались люди, которые продолжают его слушать.

Напомним, что также заявления главы РФ во время обращения к Федеральному собранию прокомментировал польский премьер Дональд Туск. Представитель Варшавы призвал Запад «просыпаться» и готовиться к возможной угрозе со стороны государства-террориста.