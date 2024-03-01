Спикер Путина, комментируя искренние отзывы Карлсона о рассказах диктатора про «борьбу с нацизмом» в Украине, заявил, что он американец и якобы со многим в РФ категорически не согласен.

Об этом пишет «НБН» со ссылкой на российское пропагандистское информационное агентство «ТАСС».

По словам пресс-секретаря главы Кремля, у трамписта «свое мировоззрение», поэтому он не согласен со всем, что выдал президент на интервью. В то же время представитель АП РФ похвалил «журналиста» за его «умение слушать разные точки зрения» и доносить их до своей аудитории.

Песков отметил, что Путин якобы не преследовал цель переубедить интервьюера.

Ранее в ISW объяснили, почему кремлевский диктатор, который отказывается давать интервью западным СМИ, решил пообщаться с Карлсоном.