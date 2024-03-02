Как информирует «НБН», об этом говорится в материале Tagesschau.

Так, после того, как россияне опубликовали якобы перехваченную запись разговора офицеров ФРГ о вероятных ударах по Крымскому мосту, немецкий канцлер пообещал быстрое разъяснение.

Согласно данным DPA, канцлер Германии не отрицал того, что аудиозапись, на которой слышно разговор немецких офицеров, является подлинной.

Дословно из заявления Шольца:

В настоящее время все это очень тщательно выясняется. Процесс идет весьма интенсивно и быстро. Это тоже необходимо.

При этом канцлер Германии в ходе своего визита в Ватикан добавил, что он быстро предоставит объяснения после публикации записи разговора офицеров ВВС Германии. Он утверждает, что «это очень большая проблема».

Напомним, ранее Шольц прокомментировал слова Макрона об отправке в Украину иностранных войск.