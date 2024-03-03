Как информирует «НБН» со ссылкой на Spiegel, об этом заявила председатель парламентской группы «Зеленых» Ангелинаz Брюггер.

В частности, она считает, что послчче того, как в РФ была обнародована запись внутреннего разговора между офицерами ВВС Германии, могут быть дальнейшие диверсионные дайствия России в самые ближайшие месяцы.

Дословно из заявления вице-председателя парламентской группы:

Все, что случилось за последние несколько дней, в очередной раз показало нам, как Владимир Путин предпринимает попытку оказывать массовое негативное влияние на наше открытое общество, особенно в ФРГ.

Помимо того она отметила, что в текущем году, котораый и так полон важными выбрами, угроза от РФ только усилиться.

Напоследок она добавила:

Нам нужно гораздо лучше подготовиться к ней в политике, медиа. Как общество, нам стоит стать более устойчивыми и сильными, а также защищенными.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что в Бундестаге предположили, сколько украинцев покинут страну в случае победы России.