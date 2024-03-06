Как информирует «НБН», об этом говорится в материале Bloomberg.

Согласно информации независимых собеседников издания, снаряды могут быть поставлены в Украину в течении нескольких недель. Точные сроки будут зависеть от контрактов и графиков поставок и могут быть сдвинуты.

Издание уточняет, что Чехия будет выполнять роль посредника со странами, которые готовы финансировать покупку боеприпасов для Украинского государства.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Макрон сделал важное заявление относительно приобритения 800 тысяч снарядов для Украины.