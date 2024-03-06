Руководитель оборонного ведомства Германии, комментируя слова Макрона о трусости союзников Украины, отверг призывы президента, назвав их бесполезными для решения конкретных проблем «на местах».

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на американское издание Politico.

По словам главы Минобороны ФРГ, подобные заявления не помогают решить вопросы относительно предоставления помощи Украине для борьбы с российскими захватчиками.

Чиновник считает, что Европе не нужны дискуссии относительно ввода наземных вооруженных сил либо о большей или меньшей смелости. Писториус добавил, что нужно сфокусироваться на «более актуальных проблемах».

Напомним, во время визита в Прагу Макрон призвал партнеров активизироваться в вопросе помощи украинцам, поскольку РФ расширяет угрозу вторжения в Европу. Глава государства отметил, что сейчас неуместно быть трусом.