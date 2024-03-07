Как информирует «НБН» со ссылкой на Sky News, данное заявление озвучил глава оборонного ведомства Великобритании Грант Шаппс.

Важно отметить, что на эти средства для нужд Вооруженных сил Украины будут закуплены FVP-дроны, одна тысяча дронов для одностороннего нападения, а также морские и наблюдательные БПЛА.

Данный шаг этой страны последовал после того, как в прошлом месяце было объявлено о том, что Соединенное Королевство возглавит международную коалицию.

Глава Министерства обороны Британии Шаппс заявил, что он усиливает обязательства Великобритании по вооружению Украины новейшими БПЛА, которые поступают непосредственно от самых популярных в мире оборонных компаний Великобритании, прямо с заводов на передовую.

Министр обороны Грант Шаппс сказал, что усиливает обязательства Британии по вооружению Украины новейшими беспилотниками, которые поступают непосредственно от ведущих мировых оборонных предприятий Великобритании прямо с заводов на передовую.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что РФ продолжает ежесуточно терять на фронте в Украине тысячи солдат.