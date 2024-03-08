Издание «Медиазона» сообщает, что в Ростове-на-Дону здание роддома переоборудовали в госпиталь для «освободителей». Сотрудница медучреждения в разговоре с представителями СМИ вспомнила, как в ее смену личности в военной форме для этой цели пришли осмотреть здание, информирует «НБН».

Некоторое время госпиталь для захватчиков работал одновременно с женской консультацией. Роженица, которую отправили в Новочеркасск, рассказала изданию, что, когда у нее начались схватки, ее выставили на улицу. Вскоре пациенток распределили по другим больницам.

Представители «второй армии мира» предложили акушерам ухаживать за «трехсотыми» оккупантами. Для этого персоналу предлагают за три месяца пройти переподготовку и «немного поработать в зоне СВО».

Ранее военное движение «Атеш» сообщило о забитом госпитале ВС РФ во временно захваченном Симферополе, куда «трехсотых освободителей» везут грузовиками.