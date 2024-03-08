Аналитики ISW в своем отчете обратили внимание на выступление главы Министерства иностранных дел КНР Вана И в четверг, 7 марта. Дипломат назвал позицию своей страны по войне в Украине «объективной и беспристрастной», пишет «НБН».

Подобная риторика китайского чиновника – часть усилий Пекина по позиционированию себя «независимым посредником» в предполагаемых переговорах.

Американские эксперты напомнили, что 2 марта в Москве состоялась встреча специального представителя КНР по делам Евразии Ли Хуэя и замглавы МИД РФ Михаила Газузина для обсуждения желания китайских властей «содействовать мирным переговорам» Киева и Москвы.

Тогда представители России и Китая заявляли, что якобы невозможно обсуждать урегулирование войны в Украине без участия государства-террориста и его интересов в сфере безопасности.

По словам аналитиков, Кремль использует подобную риторику, чтобы переложить ответственность за диалог между РФ и Украиной на западные страны и добиться от них уступок.

Ранее в ISW объяснили заявления соратника Путина Дмитрия Медведева о российских границах, которые «нигде не заканчиваются».